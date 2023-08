Maroc : la faculté de droit Souissi de Rabat lance sa Business School

Fruit de l’expertise du Département des sciences économiques et gestion relevant de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) Souissi de Rabat, la Souissi Business School (SBS) ouvre ses portes aux étudiants désireux de se former aux métiers de la gestion, en leur proposant une offre de formation diversifiée, composée de trois parcours d’excellence pour répondre aux besoins croissants du marché du travail, indique-t-on auprès de la FSJES-Souissi.

Il s’agit du parcours d’excellence en “Comptabilité-Contrôle-Audit”, qui vise à former des professionnels de la comptabilité et de l’audit capables de fournir des analyses financières pointues pour guider les décisions stratégiques des entreprises.

Dans un monde en constante évolution numérique, le deuxième parcours d’excellence en “Marketing-Management Digital et Commerce Électronique” met l’accent sur les compétences en marketing, gestion des médias sociaux et e-commerce, préparant ainsi les étudiants à exceller dans l’univers digital. En plus du parcours d’excellence en “Finance et Blockchain”, qui est axé sur les marchés financiers, les investissements et les technologies de la blockchain, il offre une formation de pointe pour les futurs experts en finance et nouvelles technologies.

Ces formations sont spécialement conçues pour les étudiants titulaires d’un Bac+2 en économie et gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent (DEUG, DEUP, DUT, BTS, DTS, etc.). La SBS s’engage à offrir un environnement d’apprentissage stimulant et une équipe pédagogique hautement qualifiée pour encadrer les étudiants tout au long de leur parcours académique.

Le lancement de la SBS marque une étape cruciale dans l’engagement de la Faculté de Droit-Souissi-Rabat à fournir une éducation de qualité, ancrée dans la réalité du monde professionnel.

En plus de la Business School, deux Centres d’excellence sont également inaugurés, à savoir le Centre d’excellence “Commerce international et investissement”, qui offre aux étudiants titulaires du Bac+2 en sciences juridiques et économiques (DEUG, DEUP, DUT, BTS, DTS, etc.) ou tout diplôme reconnu équivalent, deux parcours d’excellence :

Le Parcours d’excellence en “Commerce International”, qui offre une formation spécialisée aux étudiants en sciences juridiques et économiques leur permettant de maîtriser les aspects clés du commerce mondial, des stratégies d’investissement et des enjeux liés aux affaires internationales.

Ainsi qu’un parcours d’excellence en “Investissement et Affaires Internationales”, qui vise à préparer les étudiants à devenir des experts en analyse des opportunités d’investissement à l’échelle internationale, tout en développant leurs compétences dans la gestion des affaires transfrontalières et les défis liés aux marchés mondiaux.

Ces deux parcours développeront chez les étudiants les compétences nécessaires pour évoluer avec succès dans un environnement commercial de plus en plus mondialisé.

Le deuxième Centre d’excellence “Gouvernance Publique et territoriale” propose, pour sa part, aux étudiants titulaires du Bac+2 en sciences juridiques et économiques (DEUG, DEUP, DUT, BTS, DTS, etc.) ou tout diplôme reconnu équivalent, deux parcours d’excellence également :

Le premier en “Economie régionale et intelligence territoriale” qui met l’accent sur l’étude des dynamiques économiques régionales et territoriales, formant ainsi des spécialistes capables d’analyser les enjeux socio-économiques locaux et de proposer des stratégies innovantes pour favoriser le développement régional durable.

De même qu’un parcours d’excellence en “Droit et Management Public”, qui sera dispensé en langue arabe et formera des spécialistes du droit public dotés de compétences en gestion et en administration publique, préparant ainsi les étudiants à relever les défis complexes de la gouvernance et de la gestion des affaires publiques avec rigueur et efficacité.

Ces Centres d’excellence sont un témoignage de l’engagement de la FSJES à fournir une éducation de qualité, adaptée aux besoins du marché du travail et aux défis du monde contemporain.

La faculté informe les étudiants souhaitant bénéficier d’une formation de premier ordre dans les domaines de l’économie, la gestion et le droit que les inscriptions pour la SBS et les deux centres d’excellence sont désormais ouvertes.

Pour plus d’informations et détails sur les programmes de ces centres d’excellence et le processus de candidature, la faculté de droit de Souissi appelle les étudiants à visiter le site web officiel de la faculté : http://fsjes-souissi.um5.ac.ma/, ainsi que le lien de préinscription : http://preinscription.um5.ac.ma/article/pr%C3%A9inscription-en-ligne.