La fabrication du premier satellite sénégalais démarrera en mars 2022

Dans des déclarations à des médias, M. Faye a révélé que dix étudiants sénégalais, cinq techniciens et cinq ingénieurs seront envoyés à Montpellier, en France.

Il s’agit d’étudiants formés dans les universités sénégalaises, précise-t-il, rappelant que le lancement du premier satellite sénégalais était prévu en 2021 mais qu’avec la pandémie de COVID-19, cela a été reporté en 2023.

“On ne va pas se limiter à cela. Après le lancement du premier satellite sénégalais, on va aller vers des satellites plus grands avec d’autres applications, les traitements et utilisations de données”, a-t-il déclaré mardi au journal local “le Quotidien”, notant que le Sénégal a “l’ambition de tirer profit” de ces sciences spatiales pour accompagner son développement.