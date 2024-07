La délégation sportive marocaine défile à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a représenté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui s’est déroulée, vendredi soir, sur des bateaux le long de la Seine.

Lors d’une cérémonie haute en couleurs, la délégation sportive marocaine a défilé à bord d’un grand bateau sur un parcours de six kilomètres, le long du fleuve mythique parisien au milieu de vivats et d’acclamations du public.

Le drapeau national a été hissé haut, lors de cette parade, par la golfeuse Ines Laklalech et le cavalier Yassine Rahmouni, conformément à une tradition désormais ancrée dans les règlements du Comité International Olympique de confier le port du drapeau à un duo mixte.

Le Maroc s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire olympique avec 60 athlètes présents pour ces JO d’été (26 juillet au 11 août).

La délégation sportive nationale, composée de 42 hommes et 18 femmes, participera à 19 disciplines.

Par ailleurs, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a assisté, vendredi au Palais de l’Élysée, à la réception offerte par le président français Emmanuel Macron et son épouse aux chefs d’État, de gouvernement et d’organisations internationales dans le cadre de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le Chef du gouvernement avait également pris part, jeudi à Paris, au sommet pour « Le Sport et le Développement durable », organisé par la Présidence de la République française et le Comité international olympique (CIO), avec le soutien de l’Agence française de Développement (AFD).

Ce sommet avait réuni des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, des athlètes et des représentants du mouvement sportif, ainsi que des acteurs du financement du développement pour prendre « des initiatives exemplaires dans cinq domaines clés, à savoir l’éducation et l’emploi, la santé et la nutrition, l’égalité et l’inclusion, le financement et la mesure d’impacts, et la durabilité et l’héritage ».