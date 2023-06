La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage arrive à Djeddah

La délégation conduite par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, Mustapha Baitas, a été reçue à l’aéroport international Roi-Abdelaziz de Djeddah par l’ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite, Mustapha Mansouri, et le Consul général du Royaume à Djeddah, Aziz El Achouri.

La délégation officielle comprend notamment le Wali de la région de l’Oriental et Gouverneur de la Préfecture d’Oujda, Mouaad Jamai, le conseiller à la Cour de cassation et Médiateur, Mohamed Benalilou, l’ambassadeur, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazough, et le Colonel Mohamed El Fellah, commandant de l’Établissement central du matériel de génie.

Avant le départ de la délégation officielle, M. Baitas a déclaré que “c’est un honneur pour moi d’être chargé par le Roi Mohammed VI de conduire la délégation officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam, afin d’apporter assistance et soutien aux pèlerins marocains dans l’accomplissement de leur rite en toute quiétude”.

Il a mis en avant, à cet égard, la haute sollicitude et la bienveillance dont le Roi Mohammed VI entoure les pèlerins, afin qu’ils puissent accomplir le rite du Hajj dans les meilleures conditions.

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, avait adressé le 02 juin un message aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam au titre de l’année 1444, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Le Roi avait appelé, dans ce message, les pèlerins marocains à “faire preuve de piété, tant il est vrai que c’est le meilleur viatique dont on puisse se doter pour effectuer cette pérégrination porteuse de nombreux bienfaits. Montrez aussi une moralité exemplaire lors de ce rassemblement grandiose où les musulmans sont tenus de garder à l’esprit deux vérités fondamentales et complémentaires : leur proclamation de la foi en l’Unicité de Dieu le Très-Haut et leur volonté d’illustrer leur unité et leur adhésion unanime à la Loi inébranlable de Dieu”.

Le Souverain avait également appelé les pèlerins marocains à être les dignes ambassadeurs de leur patrie et les porte-étendards de sa civilisation séculaire et de son identité, illustrée par l’attachement aux valeurs d’ouverture et de tolérance et à s’abstenir de toute polémique et de tout motif de discorde, soulignant “Ainsi vous incarnerez avec un engagement sincère la prééminence de la Oumma islamique conformément à la parole de Dieu le Très-Haut “Qu’il y ait donc parmi vous une communauté qui appelle au bien, qui prescrit le convenable et proscrit le condamnable. Ceux-là parviendront à la réussite”.