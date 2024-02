La date de la présidentielle au Sénégal sera fixée « très prochainement » (officiel)

A l’entame de sa communication lors du Conseil des ministres mercredi, « le Président de la République a évoqué la décision n°1/C/2024 du 15 février 2024 du Conseil constitutionnel et la finalisation du processus électoral, en demandant au Ministre de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, la Cena et les autorités administratives, pour une bonne organisation de l’élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement, après les consultations avec les acteurs politiques, les responsables de la société civile et les représentants des forces vives de la Nation », souligne un communiqué du Conseil des ministres parvenu mercredi soir à la MAP

« Dans cette perspective, le Chef de l’Etat, en sa qualité de gardien de la Constitution et garant de l’Etat de droit, a lancé un appel à toutes les forces vives de la nation pour asseoir le rayonnement de notre démocratie, ainsi que la crédibilité de nos institutions et du processus électoral », ajoute le communiqué.

« Dans ce cadre, le Président de la République a également réaffirmé son engagement pour un processus inclusif de concertation et de dialogue afin de bâtir des consensus autour de la réconciliation nationale, de l’apaisement et de la pacification de l’espace public en vue de consolider la stabilité politique, économique et sociale », poursuit le texte.

« Dans ce contexte, le Chef de l’Etat a demandé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de finaliser les projets de textes pour matérialiser la volonté de réconciliation et de pardon dans le respect de l’Etat de droit et la consolidation de la paix sociale durable », précise la même source.

Le Conseil constitutionnel a annulé jeudi dernier la loi votée le 5 février par l’Assemblée nationale pour reporter au 15 décembre l’élection présidentielle.

Le Conseil a également acté mardi le retrait de la candidature de Rose Wardini, présidente du mouvement « Sénégal Nouveau » et entériné la liste définitive des 19 candidats retenus le 20 janvier à l’élection présidentielle, prévue initialement le 25 février courant.

Le président Macky Sall avait affirmé vendredi son intention de respecter la décision du Conseil constitutionnel et de mener « sans tarder les consultations nécessaires pour l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais ».

Le chef de l’Etat va s’exprimer jeudi soir sur cette élection et la situation dans le pays via une interview accordée à trois médias locaux dont la Radio télévision du Sénégal (RTS, publique).