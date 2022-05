La coopération avec le Maroc revêt une importance primordiale pour la sécurité de la région euro-méditerranéenne (Gennaro Migliore)

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Président de l’APM a affirmé que la coopération avec le Maroc – un pays développé en termes d’économie, de technologie et de savoir – et avec les pays du Moyen-Orient et d’Asie, en général, revêt une importance primordiale pour l’approche sécuritaire européenne et euro-méditerranéenne.

Dans ce sens, le responsable a exprimé la volonté de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée de renforcer davantage sa coopération avec le Maroc sur différentes questions d’intérêt commun. “Nous sommes confrontés à de nouveaux défis et nous sommes pleinement convaincus que nous pouvons renforcer notre coopération future”, a-t-il assuré. Dans un contexte post-pandémie et à la lumière de la crise russo-ukrainienne, “nous devons renforcer notre coopération pour faire face à des défis communs, mais aussi pour promouvoir des opportunités communes”, a-t-il soutenu.