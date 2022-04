La Commission européenne annonce la collecte de plus de 10 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé samedi, qu’une collecte internationale de fonds a permis de réunir près de 10,1 milliards d’euros destinés à soutenir l’Ukraine.

La campagne “Stand Up for Ukraine”, organisée par l’Union européenne, le premier ministre canadien Justin Trudeau et l’organisation internationale Global Citizen, visait à collecter des fonds pour les ukrainiens.