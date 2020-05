La CNT alerte sur “l’état d’incertitude” dans lequel se trouve le secteur du tourisme au Maroc

“En effet, depuis le 4 mars 2020, date de la première alerte au coronavirus, qui a poussé tous les professionnels à annuler les réservations en cours, les hôteliers, agences de voyages, restaurateurs, transporteurs, loueurs de voitures et guides sont livrés à leur sort sans aucune visibilité quant à une

reprise de leurs activités”, s’inquiète la Confédération Nationale du Tourisme dans un communiqué reçu dimanche soir par Atlasinfo.

Aujourd’hui et à la veille d’un déconfinement prévu pour le 10 Juin prochain, la CNT se pose “la question sur les moyens qui seront mis en œuvre pour accompagner les acteurs du tourisme dans la phase de relance nécessaire à toute activité”, note le communiqué.

Selon la CNT, le secteur du tourisme, véritable locomotive économique et sociale, doit bénéficier de mesures exceptionnelles au regard de son rôle dans l’économie nationale : c’est un élément clé dans la balance des paiements, pourvoyeur de devises (80MM DHS), générateur d’emplois directs et indirects et prescripteur de biens et de services à d’autres secteurs productifs du Royaume.

“Nous avons assisté avec quelle diligence, des pays autour du bassin méditerranéen et au-delà, se sont empressés de redonner du tonus et de la vigueur à leur économie touristique, en mettant en place de véritables “plans Marshall” qui vont de l’annulation pure et simple de certaines

contraintes fiscales et bancaires à l’injection de budgets conséquents pour stimuler la demande et enrichir l’offre”, fait savoir la CNT.

La CNT dit avoir alerté dés la première heure sur “l’état de fébrilité intense” auquel a été soumis le secteur du tourisme suite aux mesures contraignantes mais certes nécessaires qui ont été installées dans le cadre de l’urgence sanitaire et notamment la fermeture des frontières.

“A l’heure actuelle et en prévision d’une reprise que nous appelons de tous nos vœux, nous avons besoin de visibilité quant à la levée des restrictions liées à l’accessibilité de notre destination et à la mobilité à l’intérieur du royaume”, s’alarme la CNT.

Pour la CNT, toutes les destinations touristiques concurrentes sont à pied d’œuvre pour la reprise de leur activité en communiquant d’abord sur l’ouverture de leur frontières et la réouverture des établissements et lieux touristiques.

“En nous référant aux statistiques actuelles de notre destination, dues en

particulier au travail extraordinaire effectué par les départements en charge de la sécurité sanitaire, nous pouvons déduire que la levée des astreintes est imminente et qu’une communication sur ce sujet serait la bienvenue”, soulignent les professionnels du tourisme.

“Nous devons impérativement informer les compagnies aériennes pour réserver leurs slots et les TO pour préparer leurs offres, sur la date prochaine de l’ouverture de nos frontières aériennes dans un premier temps, de manière à pouvoir maîtriser le contrôle sanitaire au niveau des aéroports, avec test obligatoire à l’embarquement des pays émetteurs, suivi des touristes durant la totalité de leur séjour et mesures barrières tout au long du parcourt client, tout ceci avec une bonne communication

tous canaux confondus”, indique la CNT.

Et de conclure que les “décisions de programmations de destinations se prennent maintenant”, avant de relever que “le Maroc a eu une maîtrise exceptionnelle de la pandémie, sachons être également exceptionnels dans la reprise et la relance de notre tourisme.”