La Chine et les pays de l’ASEAN tiennent un forum sur la coopération environnementale

Le forum de coopération environnementale Chine-ASEAN-2022 se tiendra du 15 au 16 septembre dans la ville de Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi (sud de la Chine), ont annoncé samedi les organisateurs.

En tant que l’un des forums de haut niveau de la 19è Exposition Chine-ASEAN, prévue du 16 au 19 septembre, le conclave vise à approfondir les échanges et la coopération dans le développement vert et à faible émission de carbone entre la Chine et les pays de l’ASEAN.

Tenu sous le thème « promouvoir une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature pour inaugurer la nouvelle ère verte et à faible émission de carbone », le forum sera l’occasion d’engager un dialogue de haut niveau sur les questions liées à la protection de l’environnement.

Organisé chaque année, le forum, qui est à sa 11è édition, est devenu une plate-forme importante pour la promotion des échanges et de la coopération écologiques et environnementaux entre la Chine et les pays de l’ASEAN.