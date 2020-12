La chanteuse franco-israélienne Rika Zaraï est décédée

La chanteuse franco-israélienne Rika Zarai, connue notamment pour son tube “Sans chemise, sans pantalon” dans les années 70, est décédée à 82 ans, a annoncé mercredi dans un tweet l’ambassade d’Israël en France.

“Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C’est une des plus belles voix d’Israël en français qui s’est éteinte”, indique le tweet.

“Triste nouvelle. Rika Zaraï a été une véritable ambassadrice de la chanson israélienne en Europe pendant de nombreuses années”, a réagi l’ambassadeur d’Israël en Belgique, Emmanuel Nahshon.

Née à Jérusalem en février 1938, dans une famille de pionniers juifs, elle a connu un fort succès en France dans les années 1960 et 1970, avec des titres comme “Casatchock” ou des interprétations de “Hava Nagila” et “Tournez manège”.

Dans les années 80, elle s’était reconvertie dans l’écriture d’ouvrages sur les bienfaits de la médecine naturelle.

Si ses livres se sont vendus à plusieurs millions d’exemplaires, ses positions sur les bienfaits de produits naturels contre le cancer ou le sida lui vaudront l’inimitié du milieu médical.

Après un AVC en 2008 et une longue absence sur scène, elle avait chanté aux Folies-Bergères à Paris en février dernier.

En fauteuil roulant, elle avait interprété l’un de ses succès, “Prague”, à l’occasion de la “Nuit de la Déprime”, et avait reçu une standing-ovation du public.