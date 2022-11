La CGEM et la Chambre de Commerce Canada-Afrique décident de renforcer leur coopération

Une lettre d’entente de partenariat a été signée à cet effet, en mode virtuel, entre le président de la CGEM, Chakib Alj, et le président de la Chambre de Commerce Canada-Afrique, Garreth Bloor.

La réunion, tenue au siège du Consulat général du Royaume à Toronto, s’inscrit dans le cadre d’une tournée de travail et de prise de contact entre la CGEM représentée par le Conseil d’affaires Maroc-Canada, et des organismes économiques de cette ville de la province de l’Ontario.

Ont pris part à cette rencontre le président dudit Conseil, Rafik Kamal Lahlou, le président du Conseil canadien pour l’Afrique, Nola Kianza, le président de la Chambre de commerce Canada-Afrique à Toronto, Garreth Bloor, et la présidente de l’Organisation CasaFoundation, Olutoyin Oyelade.

Plusieurs hommes d’affaires et investisseurs maroco-canadiens parmi les membres de la diaspora marocaine juive et musulmane à Toronto ont assisté à cette réunion. Selon un communiqué du Consulat général du Maroc à Toronto, la réunion a porté notamment sur l’examen de pistes de coopération, des modalités d’interaction entre les différentes institutions et les moyens de contribuer au développement d’un cadre institutionnel pour stimuler les échanges, tirer profit des expériences mutuelles et favoriser une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique.

A cette occasion, le Consul général du Maroc à Toronto, Rachid Zein, a salué l’engagement des différentes parties à conjuguer leurs efforts afin de tirer profit du climat des affaires propice qu’offre le Maroc, ainsi que des potentialités d’investissement et des incitations mises en place pour l’accompagnement et la promotion des investissements étrangers aussi bien au Royaume qu’en Afrique.

Les participants ont convenu d’organiser, l’an prochain, une mission commerciale au Maroc en faveur des acteurs économiques et hommes d’affaires canadiens.

Fondée en 1994, la Chambre de commerce Canada-Afrique est basée à Toronto avec des membres situés à travers le Canada et différents pays africains. Elle se propose d’encourager le commerce, les affaires et les investissements entre le Canada et l’Afrique grâce notamment à des opportunités de réseautage et de partage d’informations.