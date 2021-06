La 35è Rencontre des musiques andalouses de Chefchaouen, du 26 au 28 juin

L’organisation de cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme culturel et artistique du département de la Culture, visant à préserver le patrimoine culturel et artistique du Royaume, étant une des composantes de l’identité marocaine authentique.

Certaines performances musicales seront présentées sur la scène du théâtre Al-Qasbah durant l’ouverture de cette édition, tandis que d’autres seront diffusées virtuellement via les réseaux sociaux tout au long de la rencontre.

Un hommage sera rendu, à cette occasion, à l’artiste tétouanais Abdellah El Filali Younssi, qui a contribué en tant que professeur au Conservatoire de musique et d’art chorégraphique de Tétouan, à former plusieurs générations de musiciens, ainsi que l’artiste Majda Ghalouli, professeur de musique andalouse au Conservatoire de musique de Chefchaouen et membre du “groupe féminin de la Hadra de Chefchaouen”.

Cette édition connaitra la participation de troupes marocaines distinguées en provenance de Tétouan, Taza, Rabat, Meknès, Fès, Salé, Tanger, Casablanca, Marrakech et Chefchaouen.

Il s’agit, entre autres, de la troupe féminine de musique andalouse menée par Khira Afazaz, la troupe de l’association Rawafed de musique andalouse menée par Omar El Matioui, la troupe Abdessadek Chakara menée par Amran Chakara, la troupe Ahmed Tazi Labzour menée par Hatim Loukili et la troupe Balabil Al Andalous menée par Abdelkarim Laamarti.