KhÃ©nifra : le RNI tient son congrÃ¨s provincial

La tenue de ce congrès provincial intervient en prévision de l’organisation en mars prochain du congrès national du RNI.

Plusieurs points figuraient à l’ordre du jour de ce congrès provincial qui s’est tenu sous le slogan “En route vers les 4 et 5 mars 2022”, notamment l’élection des congressistes pour les congrès régional et national et l’élection des membres du Conseil National.

Dans une déclaration à la MAP, M. Baitas a indiqué que ce congrès se tient en prévision de l’organisation en mars prochain du congrès national du RNI, relevant que cette rencontre a été l’occasion de discuter des réalisations du parti et des défis à relever au niveau de la province de Khénifra.

L’accent a été mis à cette occasion sur les défis locaux qui intéressent les militants du parti et les habitants de la province de Khénifra, a ajouté M. Baitas, relevant que cette étape a permis également de mobiliser les membres du RNI en vue de la tenue du prochain congrès national du parti.

Les débats ont porté essentiellement sur la question du développement local avec un focus sur les contraintes et les difficultés que connaît la province de Khénifra et les moyens à mettre en oeuvre pour répondre aux attentes et aspirations des habitants, a-t-il souligné.

Pour sa part, le coordinateur provincial du RNI à Khénifra, Mustapha Alaoui Ismaïli s’est félicité de la tenue de ce congrès même avec la participation d’un nombre limité de militants et de sympathisants en raison des mesures préventives qu’exige la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19.