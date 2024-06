Justice: La France et le Maroc sont liés par « une très étroite solidarité active » (Eric Dupond Moretti)

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature d’un plan d’action de coopération technique entre le Maroc et la France, M. Dupond Moretti a ajouté que les deux pays sont engagés dans un processus de transformation numérique visant à rendre la justice plus accessible, plus rapide, plus protectrice et plus efficace.

Le Garde des Sceaux français a aussi souligné la communauté de destin unique liant les deux pays, une communauté basée notamment sur la proximité de leurs systèmes juridiques et judiciaires.

S’agissant du plan d’action de coopération technique, M. Dupond Moretti a fait savoir que les deux parties aspirent à atteindre de nombreux objectifs, dont la modernisation de la justice et le renforcement de son efficacité, la numérisation des procédures ainsi que la structuration administrative des juridictions.

Selon le ministre français, des échanges seront très prochainement programmés afin de partager les expertises des deux parties sur des sujets concrets, dont la dématérialisation des procédures civiles et pénales, les outils mis à la disposition des magistrats et des personnels de justice et les possibilités offertes aux justiciables de saisir la justice et de suivre leurs affaires en ligne.

Ces échanges porteront également sur la formation des personnels des Greffes et la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales, a-t-il dit.