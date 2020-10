Journée nationale de la femme marocaine: l’égalité toujours à l’ordre du jour

Cette commémoration nationale, proclamée par le Roi Mohammed VI et célébrée le 10 octobre de chaque année, constitue une occasion de placer la question de l’égalité, de nouveau, à l’ordre du jour en mettant le point sur les progrès réalisés en la matière. En effet, de grands efforts ont été déployés, depuis les années 90, pour la promotion de la situation de la femme au Maroc, qui a été au centre de plusieurs réformes constitutionnelles, législatives et institutionnelles lui garantissant des droits de plus en plus élargis et favorisant son adhésion à la vie politique et au processus de développement social et économique engagé par le Royaume.

Plusieurs initiatives, impulsées par le Roi, dont le Code de la famille, la Constitution de 2011, la ratification des conventions internationales, la création de nouvelles institutions nationales des droits de l’Homme ainsi que les différentes stratégies et politiques publiques en faveur des femmes, traduisent la volonté politique du Maroc de réaliser l’égalité et l’équité entre les deux sexes, tant en matière de droits, d’accès aux ressources et d’opportunités économiques, qu’en termes d’influence politique.