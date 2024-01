Josep Borrell, accuse Israël d’avoir « créé » et « financé » le Hamas

S’exprimant à l’université de Valladolid (Espagne), qui lui a décerné un doctorat honoris causa, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré que le mouvement islamiste palestinien, créé en 1987, avait été « financé par le gouvernement israélien pour tenter d’affaiblir l’Autorité palestinienne du Fatah », et plaidé pour la création d’un Etat palestinien, auquel s’oppose le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou.

« Nous pensons qu’une solution à deux Etats [israélien et palestinien] doit être imposée de l’extérieur pour ramener la paix. Même si, et j’insiste, Israël réaffirme son refus [de cette solution] et, pour l’empêcher, est allé jusqu’à créer lui-même le Hamas « , a déclaré M. Borrell lors d’une allocution en espagnol.

« Le Hamas a été financé par le gouvernement israélien pour tenter d’affaiblir l’Autorité palestinienne du Fatah. Mais si nous n’intervenons pas fermement, la spirale de la haine et de la violence se poursuivra de génération en génération, de funérailles en funérailles « , a-t-il ajouté.

Au cours des dernières années, la bande de Gaza, sous blocus israélien, a reçu une aide de plusieurs millions de dollars du Qatar. Nétanyahou est accusé par d’avoir favorisé le financement de ce mouvement, pour faire échec à l’Autorité palestinienne.