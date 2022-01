Japan Tobacco International, en tête des “Top Employers” au Maroc en 2022

JTI se positionne ainsi en tête des entreprises du cercle très fermé des Top Employers 2022 au Maroc, indique JTI dans un communiqué, ajoutant que l’entreprise est également deuxième du palmarès des “Top Employers” en Afrique et a été reconnue Global Top Employer et l’un des 11 meilleurs employeurs au monde pour la huitième année consécutive. L’entreprise a ajouté deux autres pays à sa liste de certifications et est désormais Top Employer dans 66 pays du monde, fait remarquer le communiqué, notant que cette certification reconnaît l’engagement continu de l’entreprise et son approche innovante en matière de bien-être des collaborateurs et d’égalité.

Le Top Employers Institute, autorité mondiale en matière de reconnaissance de l’excellence dans les pratiques de gestion des ressources humaines, a notamment félicité JTI cette année pour son engagement envers le bien-être des collaborateurs grâce à des initiatives pionnières dans le monde, telles que ses mesures de travail flexibles et sa politique mondiale progressiste de congé familial déployée en 2021 (octroyant aux nouveaux parents, y compris au Maroc, 20 semaines de congés qu’ils soient mamans ou papas).

Il s’agit, également, de “l’intégration de l’égalité des chances et de l’égalité de rémunération aux femmes et aux hommes dans l’ensemble de l’entreprise, ce qu’EY a reconnu en novembre 2021 en décernant à JTI l’un des premiers certificats de Global Equality Standards (GES) (confirmant par ailleurs le respect de l’égalité des salaires hommes/femmes au Maroc), et enfin son programme d’empowerment des femmes Together”.

Les entreprises certifiées Top Employer s’emploient en effet à mettre en place et à développer des pratiques de gestion des ressources humaines progressistes afin de proposer un environnement de travail où tous les collaborateurs peuvent s’épanouir.

“Notre classement en tête des Top Employers au Maroc est le couronnement de l’engagement durable de JTI à mettre en place au Maroc les standards les plus élevés en gestion des ressources humaines, à l’instar de ses filiales internationales les plus avancées en la matière”, a déclaré Andrew Bean, Directeur des Ressources Humaines, JTI North Africa, cité par le communiqué. Et d’ajouter que “cette reconnaissance nous conforte dans nos valeurs centrées sur l’Humain, et notre volonté d’offrir les meilleures conditions de travail possibles à nos collaborateurs, en créant un environnement bienveillant où chaque collaborateur peut véritablement réaliser son plein potentiel”.

Pour les années à venir, JTI au Maroc s’est fixé des objectifs ambitieux pour interagir avec les talents actuels et futurs, fait observer le communiqué. L’organisation continuera à se concentrer sur le bien-être (physique, mental et financier) de ses collaborateurs, l’amélioration continue de l’environnement de travail au bureau ou à distance. Les collaborateurs bénéficieront de nombreux programmes axés notamment sur un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et sur le développement personnel.

Il s’agit, aussi, de l’égalité des sexes aux postes de direction : augmenter la représentation des femmes au niveau du comité de direction (aujourd’hui à 43% – 57%), en plus d’atteindre la parité à tous les niveaux de l’organisation.

JTI se focalisera, en outre, sur les New Ways of Working, en donnant plus d’autonomie aux collaborateurs dans la gestion de leurs objectifs en instaurant une relation basée sur la confiance et créer un environnement propice à l’apprentissage et à l’innovation.

Plusieurs initiatives mondiales viendront renforcer le statut de JTI en tant que Top Employer au Maroc, conclut le communiqué.

Top Employer Institute est l’autorité mondiale en matière de reconnaissance de l’excellence dans les pratiques liées aux personnes.

Présente dans plus de 130 pays, JTI est une entreprise internationale de premier plan dans le secteur du tabac et du vapotage. MAPB 000000