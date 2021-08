Israël et le Maroc vont ouvrir des ambassades d’ici deux mois

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a déclaré que lui et son homologue marocain, Nasser Bourita, ont convenu ce jeudi matin de rehausser le niveau des missions diplomatiques réciproques à celui d’ambassade d’ici deux mois, révèle dans un tweet le journaliste israélien Barak David qui fait partie des journalistes couvrant la visite de Lapid au Maroc.

Yair Lapid a également indiqué que Nasser Bourita se rendrait en Israël sur le premier vol direct d’Air Maroc, prévu pour octobre prochain.

Au cours de cette visite, le chef de la diplomatie marocaine devrait inaugurer l’ambassade du Maroc à Tel-Aviv, rapporte Barak David.

BREAKING: Foreign Minister @yairlapid: I agreed with my Moroccan counterpart Nasser Bourita that we will upgrade our relations to full diplomatic relations and open embassies in Israel and Morocco in two months

— Barak Ravid (@BarakRavid) August 12, 2021