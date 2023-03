Islamophobie : Washington appelle à combattre la montée de la haine contre les musulmans

Le chef de la diplomatie américaine a déploré que les musulmans du monde entier sont “trop souvent confrontés à la discrimination et à la haine fondées sur leurs croyances religieuses”.

Soulignant que les Nations Unies ont proclamé le 15 mars Journée internationale contre l’islamophobie, M. Blinken a indiqué que cette date marque également quatre ans depuis les attentats terroristes contre deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, lorsqu’un suprémaciste blanc a ouvert le feu sur des fidèles tuant 51 personnes et blessant 40 autres. Les Nations Unies ont commémoré cette Journée internationale avec un événement de haut niveau lors duquel les intervenants ont souligné la nécessité d’une action concrète face à la montée de la haine, de la discrimination et de la violence contre les musulmans.

Le Maroc a renouvelé à cette occasion son appel pour des efforts accrus au niveau multilatéral en faveur de la promotion des valeurs de coexistence, de dialogue et de pluralisme, afin de lutter contre l’islamophobie et consolider le respect des religions et des croyances.