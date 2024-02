Investissement : l’attractivité de la France en baisse (baromètre)

En 2024, l’indice d’attractivité de l’Hexagone démontre un repli significatif, tombant à 60 sur 100, soit un retour au niveau de 2017, après avoir atteint un pic à 65 en 2020, d’après le baromètre réalisé par le réseau composé de chefs d’entreprise et d’experts internationaux.

Cette détérioration est attribuée à plusieurs facteurs, dont principalement une chute du critère de sûreté des personnes, souligne le réseau, qui a interrogé 1.600 de ses membres installés à l’étranger, lesquels ont évalué le niveau d’activité du pays selon plusieurs critères, notamment la qualité de vie, le coût du travail ou encore la sûreté.

« Avec 56 points, la sûreté des personnes est à son score le plus bas depuis la création de l’Indice en 2015 », relèvent les CCE, notant que les différents mouvements sociaux de l’année 2023 ont pu jouer un rôle négatif dans la perception de la France depuis l’étranger.

Selon eux, ces réponses traduisent « une inquiétude générale », à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques où les enjeux de sécurité et de sûreté des personnes seront au centre des préoccupations.

« On constate néanmoins une tendance de fond à l’amélioration sur les critères traditionnellement faibles mais très structurants pour les choix des investisseurs (fiscalité, charge administrative et réglementaire, coût de la main d’œuvre, flexibilité du travail et climat social) », soulignent-t-ils, par ailleurs.

Et de préciser que cette progression est nuancée par la relative dégradation des atouts historiques liée à l’attractivité du territoire pour les cadres (environnement culturel, qualité de vie..).