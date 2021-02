Indonésie: le volcan Merapi entre en éruption

“Au moment de l’éruption volcanique, 38 avalanches sismiques ont été enregistrées, d’une amplitude de 3 à 24 mm pour une durée de 12,8 à 96,8 secondes en plus d’un tremblement de terre de type multiphase, d’une amplitude de 3 mm pendant neuf secondes”, a indiqué le chef du BPPTKG, Hanik Humaida.

La coulée de lave et les nuages chauds du volcan devraient affecter les zones situées au sud et au sud-ouest du sommet volcanique, a précisé le responsable indonésien, ajoutant que l’Agence géologique locale maintient toujours le statut d’alerte du volcan au niveau III.

Toutefois, les autorités ont invité la population locale à évacuer une zone d’un rayon de trois kilomètres autour du mont Merapi.

La dernière éruption majeure du Merapi, près de la ville indonésienne Yogyakarta, remonte à 2010 et avait tué plus de 300 personnes, contraignant plus de 280.000 habitants à évacuer.

C’était l’éruption la plus puissante depuis celle de 1930 qui avait fait quelque 1.300 morts. Une explosion en 1994 avait tué 60 personnes.

L’Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la friction des plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et éruptions volcaniques.

L’archipel d’Asie du Sud-Est compte plus de 17.000 îles et îlots et près de 130 volcans actifs.