Lutte anti-terroriste au Sahel: le président mauritanien dresse un bilan positif pour 2020

“La force conjointe du G5 Sahel s’est renforcée en capacités de commandement et de planification, et même en coordination avec les forces partenaires et des opérations conjointes”, a souligné M. El-Ghazouani lors du 7è Sommet du G5 Sahel qui s’est ouvert lundi à N’Djamena.

D’après le dirigeant mauritanien, les opérations militaires conjointes ont significativement contribué à la fragilisation des groupes terroristes, à la reconquête des territoires et au rétablissement de l’autorité de l’Etat.

“Pour consolider les acquis, le G5 Sahel continuera à œuvrer pour que ses forces de défense et de sécurité nationale puissent assurer pleinement leurs missions régaliennes et pour que la force conjointe continue sa montée en puissance”, a-t-il assuré.

A l’issue des travaux de N’Djamena, la présidence en exercice du G5 Sahel reviendra au président tchadien Idriss Déby Itno, qui succède au président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani.

Lors de l’ouverture du sommet, le président Déby a plaidé pour un mandat onusien de la force conjointe du G5 Sahel afin d’intensifier la lutte contre les groupes terroristes.

“L’élan de mobilisation des Etats du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l’ensemble de la communauté internationale. Ce soutien est même vital car il y va de l’avenir de toutes nos nations”, a insisté le chef de l’Etat tchadien.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, conduit une délégation représentant SM le Roi Mohammed VI à ce Sommet de deux jours, axé notamment sur les efforts anti-terroristes, les questions de développement au service des peuples, ainsi que sur l’évolution des actions du G5 Sahel.

Le Tchad, qui assure la présidence tournante du G5 Sahel durant cette année, veut impulser, en concertation avec ses partenaires, une nouvelle dynamique en mettant le G5 Sahel au service du peuple.