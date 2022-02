Inauguration à Casablanca du consulat de la République de Malte

Le Consulat de la République de Malte a été inauguré, mercredi à Casablanca, lors d’une cérémonie officielle en présence du ministre maltais des Affaires Etrangères et Européennes, M. Evarist Bartolo, et du Ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

A cette occasion, M. Bartolo a souligné que l’ouverture de ce consulat à Casablanca s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans des secteurs prometteurs, d’autant plus que le Maroc et Malte ont de nombreux points communs. Le responsable maltais a, en outre, relevé que les deux pays œuvreront conjointement au développement de plusieurs secteurs, notamment la technologie de l’eau, l’industrie pharmaceutique, la fabrication, les services financiers et d’autres secteurs qui peuvent contribuer à assurer une vie prospère pour les peuples marocain et maltais. D’autre part, M. Bartolo a estimé que les rencontres distinguées qu’il a tenues, mardi à Rabat, inaugurent une nouvelle phase dans les relations bilatérales, soulignant que l’ouverture de ce consulat permettra d’activer les domaines de coopération entre le Maroc et Malte. Il a, à cet égard, exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par les responsables marocains, exprimant sa volonté de soutenir le Maroc dans ses relations avec l’Union européenne, et sa conviction que le Maroc, de son côté, soutiendra Malte à renforcer ses relations avec le reste des pays du continent africain. Pour sa part, M. Mezzour s’est dit très fier de l’ouverture de ce consulat qui demeure le fruit de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques bilatérales, rappelant la profondeur des relations historiques liant le Maroc et Malte, et qui remontent à plusieurs siècles. Il y a une vision commune pour parvenir au développement des deux pays, a-t-il indiqué, notant qu’il a été procédé à l’identification des priorités qui concernent plusieurs secteurs, notamment la technologie, l’industrie pharmaceutique et l’industrie aéronautique. Le ministre a, par ailleurs, estimé que Malte et le Maroc sont deux pays méditerranéens qui se complètent, ajoutant que les deux pays ont une vision unifiée pour le renforcement et le développement des investissements mutuels, en vue de contribuer à la création de davantage d’opportunités d’emplois dans les deux pays. Dans une allocution de bienvenue, le Consul général de Malte, M. Jerome Spiteri a souligné que l’ouverture officielle de ce consulat général a été précédée au cours des derniers mois par une série de discussions et de dispositions, se félicitant des efforts déployés par le gouvernement maltais, l’Union européenne et les ministères des affaires étrangères des deux pays pour réussir cette étape importante sur la voie du renforcement des relations de partenariat entre Malte et le Maroc.