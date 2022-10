Immigration illégale : La collaboration hispano-marocaine “étroite et ferme” (Grande-Marlaska)

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, s’est félicité des résultats des efforts déployés par le Maroc et son pays dans la lutte contre l’immigration illégale, soulignant la collaboration ‘’étroite et ferme’’ qui lie Rabat et Madrid.