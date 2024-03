Haïti : L’armée US évacue une partie du personnel de l’ambassade américaine

Des soldats ont transporté par avion des membres du personnel américain vers et hors de l’ambassade à la demande du Département d’État, indique un communiqué publié dimanche par l’armée américaine.

L’opération a eu lieu alors que le pays caribéen sombrait dans le chaos, avec des gangs envahissant la capitale. Des bandes criminelles ont attaqué des commissariats de police et des prisons, pillé des ports maritimes et des bâtiments publics et fermé l’aéroport, bloquant ainsi les expéditions de fournitures essentielles telles que la nourriture.

Le Premier ministre, Ariel Henry, est bloqué à Porto Rico alors que des membres de gangs exigent sa démission.

La violence a explosé au cours du week-end, les gangs ayant lancé des attaques massives contre au moins trois commissariats de police.

Les dirigeants du pays ont appelé à une réunion d’urgence lundi en Jamaïque pour examiner la situation « désastreuse » en Haïti.

Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire, depuis l’assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse.