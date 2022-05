Guerre en Ukraine: Macron réitère sa disponibilité à œuvrer aux conditions d’une solution négociée (Elysée)

Lors de cet entretien, qui intervient après son échange téléphonique avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 30 avril dernier, M. Macron a souligné à nouveau “l’extrême gravité” des conséquences de cette guerre, indique l’Elysée dans un communiqué.

Il a, par la même occasion, exprimé “sa profonde préoccupation” concernant Marioupol et la situation dans le Donbass, et appelé la Russie à permettre la poursuite des évacuations de l’usine d’Azovstal entamées ces derniers jours, en coordination avec les acteurs humanitaires et en laissant le choix aux évacués de leur destination, conformément au droit international humanitaire, ajoute la présidence française.

Emmanuel Macron a également dit “sa disponibilité” à travailler avec les organisations internationales compétentes pour contribuer à lever le blocus russe des exportations de denrées alimentaires ukrainiennes par la Mer noire au regard de ses conséquences sur la sécurité alimentaire mondiale.

Selon la même source, le chef de l’Etat français a renouvelé son exigence de cessez-le-feu.