“Griffes du destin”, nouveau roman de Aziz Hasbi paru aux “Quid Éditions”

“Griffes du destin” est l’intitulé d’un nouveau roman de l’écrivain Aziz Hasbi, paru récemment aux “Quid Éditions”, dans lequel il raconte un voyage riche en évènements et en leçons d’un ancien colon (Jean).

Il passe en revue son expérience au Maroc et le privilège dont il a joui de compter des amis dans un milieu rural traditionaliste par excellence et différent à souhait du monde européen et chrétien, et pense aussi au coup de foudre qui a attiré l’une à l’autre “Adèle et Belaid”, deux êtres que tout oppose.

Le roman évoque des situations où l’amitié et parfois l’amour rapprochent des personnes des deux mondes, certains de ces rapports ont connu une effectivité et beaucoup d’autres sont le produit d’une imagination inspirée par la mémoire fertile des gardiens des mythes du village.

L’amour et l’amitié sont des sentiments qui défient souvent les obstacles et les frontières, ils ont leur propre langage et leurs motivations n’obéissent pas aux standards des autres affects et ressentis. Prospérant plus facilement dans des conditions favorables, ils peuvent également naître et forcir sur toutes sortes de terrains et s’adapter à toutes les difficultés.

L’auteur aborde également, dans ce roman, l’histoire de la relation singulière qui s’est créée entre le Maroc, un pays d’Islam que la géographie et l’histoire ont confronté au monde extérieur dans des rapports d’échange tout à la fois pacifiques et hostiles.

Professeur de l’enseignement supérieur, Aziz Hasbi a occupé plusieurs postes, notamment de ministre, d’ambassadeur et de recteur d’université.