Grande-Marlaska : « La coopération entre le Maroc et l’Espagne est exemplaire. Nous sommes des partenaires proches, fiables et loyaux »

« La coopération entre le Maroc et l’Espagne est exemplaire. Nous sommes des partenaires proches, fiables et loyaux de longue date », a affirmé le ministre espagnol dans une déclaration à la chaîne de télévision publique TVE. Le responsable espagnol avait effectué, en janvier au Maroc, sa première visite à l’étranger après l’investiture du nouveau gouvernement. Le ministre avait souligné, à cette occasion, dans une interview exclusive à la MAP, que « les fondements de la coopération entre le Maroc et l’Espagne ont été construits au fil des années sur des objectifs et des principes partagés, dans le cadre de la confiance réciproque et de la loyauté absolue, permettant aux deux parties de développer des moyens d’interaction dans un esprit d’efficacité et d’efficience ».

Le Maroc et l’Espagne sont liés par un partenariat stratégique multidimensionnel, qui englobe tous les domaines, et ce grâce à la Feuille de route adoptée en avril 2022, à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation du Roi Mohammed VI.