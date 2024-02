Talbi Alami en visite de travail en Mauritanie à la tête d’une délégation parlementaire

Cette visite de travail vise à resserrer les liens de coopération entre les deux institutions législatives, à intensifier la coordination et l’échange d’expériences parlementaires et à discuter des questions d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

La délégation tiendra des rencontres axées sur les questions d’ordre parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral, particulièrement avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne ainsi qu’avec le Premier ministre et des membres du gouvernement de la République islamique de Mauritanie.

Outre le président de la Chambre des représentants, la délégation est composée du président du groupe du Rassemblement national des indépendants, Mohamed Ghayat, le président du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Noureddine Mediane, le président du groupe Socialiste Opposition Ittihadi, Abderrahim Chahid, le président du groupe constitutionnel démocratique et social, Belassal Chaoui, et le président du groupe du Progrès et du socialisme, Rachid Hamouni.