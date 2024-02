Doha : le maestro marocain Amine Boudchart enchante le public qatari

Le célèbre artiste a offert au public marocain et arabe, qui a rempli les gradins du théâtre de plein air, une série de ses compositions musicales dont « Mosaïca », « Mchina » et « Galssa »qui a fusionné habilement les styles du Golfe et marocain. Cette fusion a été rendue possible grâce à une harmonieuse interaction entre l’artiste et l’orchestre composé de 24 musiciens, dont trois femmes, tous vêtus d’un blanc éclatant, contrastant avec les couleurs et les lumières, créant ainsi une ambiance poétique mémorable.

Le point culminant du spectacle a été l’interprétation parfaite de la chanson « Sawt Al Hassan » qui a été chantée par une grande partie de la communauté marocaine établie au Qatar suivie par l’hymne national marocain.

Né en 1990 à Mohamedia, le jeune artiste passionné de musique est lauréat du Conservatoire de musique de France et est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine des statistiques. Ce concert, organisé par Qatar Tourism et une société de production en coopération avec Katara, fait partie d’un groupe de concerts tenus en marge des festivités de la Coupe d’Asie Qatar 2023 (12 janvier-10 février).