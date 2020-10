Golf: Thomas en tête du PGA Zozo Championship, Tiger Woods se reprend

L’Américain Justin Thomas a pris vendredi à Los Angeles la tête du Zozo Championship, un tournoi du PGA Tour, tandis que Tiger Woods se reprenait lors de cette deuxième journée après un début très difficile.

Thomas, qui tente de conquérir son troisième titre du PGA Tour américain cette année, a rendu une carte de 65, soit sept sous le par, sur le parcours du Sherwood Country Club, dans la banlieue de Los Angeles.

Le Zozo Championship devait avoir lieu au Japon mais a été transféré en Californie en raison de la pandémie de Covid-19.

Tiger Woods, qui avait remporté l’édition 2019 de ce tournoi au Japon, s’est bien repris vendredi avec une carte de 66, six sous le par, après un début très laborieux lors de la première journée qu’il avait terminée à la 75e place sur 77 participants, rendant une carte de 76.

“Je frappais tellement mieux la balle” lors de cette deuxième journée, a déclaré Woods. “Aujourd’hui, c’était beaucoup plus précis, beaucoup plus net, beaucoup plus propre”.

Classement après la deuxième journée vendredi du PGA Zozo Championship sur le parcours du Sherwood Country Club de Los Angeles (par 72):

1. Justin Thomas (USA) -14 (65-65)

2. Dylan Frittelli (RSA) -13 (66-65)

. Lanto Griffin (USA) -13 (66-65)

4. Patrick Cantlay (USA) -12 (67-65)

. Scottie Scheffler (USA) -12 (67-65)

6. Abraham Ancer (MEX) -11 (67-66)

. Harris English (USA) -11 (66-67)

. Bubba Watson (USA) -11 (70-63)

. Tyrrell Hatton (ENG) -11 (65-68)

. Patrick Reed (USA) -11 (70-63)

. Tony Finau (USA) -11 (69-64)

. Kevin Kisner (USA) -11 (66-67)

. Richy Werenski (USA) -11 (72-61)

…

66. Tiger Woods (USA) -2 (76-66)