Genève: Le Maroc désigné représentant de la circonscription africaine à UNITAID

Cette décision a été annoncée lors d’une réunion, mardi, du Groupe des Ambassadeurs africains à Genève, au cours de laquelle l’ambassadeur de la République Centrafricaine, agissant en sa qualité de coordinateur du Groupe africain sur les questions de la santé, a présenté les résultats de la réunion des ambassadeurs des États parties du Mémorandum de l’Accord d’Adhésion à UNITAID, tenue le 05 février.

La désignation du Maroc en tant que représentant de la circonscription africaine à UNITAID constitue une nouvelle reconnaissance du leadership continental du Royaume, de son action soutenue et de ses multiples initiatives de solidarité humanitaire à toute épreuve au profit des pays africains, et de son engagement constant en faveur de la coopération pour relever les défis dans le secteur de la santé et la réalisation des Objectifs du Développement Durable à l’échelle du continent.

Les aides accordées sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, sont la parfaite illustration de cet exemple de solidarité et de coopération inter-africaine prônée par le Maroc.

Basé à Genève et hébergé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), UNITAID est une agence de santé mondiale qui s’emploie à trouver des solutions innovantes pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Elle finance notamment des initiatives visant à lutter contre de grandes maladies telles que le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, mais aussi contre les co-infections et comorbidités liées au VIH, comme le cancer du col de l’utérus et l’hépatite C. L’organisation soutient en outre des projets qui ciblent des domaines transversaux, tels que le traitement de la fièvre.

UNITAID met actuellement son expertise au service de la lutte contre les défis posés par le développement de nouvelles thérapies et de nouveaux diagnostics pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en tant que membre clé de l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la COVID-19.