G20 : Les ministres des Affaires étrangères en conclave à New Delhi

Cette réunion de deux jours entre ministres des Affaires étrangères du G20 intervient après celle des ministres des Finances, qui n’ont pu s’entendre samedi dernier sur un communiqué commun en raison de divergences concernant le conflit en Ukraine.

La réunion devrait examiner plusieurs sujets dont le renforcement du multilatéralisme et la nécessité de réformes, la sécurité alimentaire et énergétique, la coopération au développement, la lutte contre le terrorisme et l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe.

Sur fond de durcissement des positions sur la guerre russo-ukrainienne qui est entrée dans sa deuxième année, le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar accueille, entre autres, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang.

L’Inde, pays organisateur du G20, se fixe pour priorité de sa présidence tournante la réduction de la pauvreté et le financement des effets du réchauffement climatique.

Ses objectifs font toutefois face au grand défi de la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l’économie mondiale.

New Delhi, qui n’a pas condamné l’opération russe en Ukraine, avait considéré en septembre dernier que l’heure n’était “pas à la guerre”.