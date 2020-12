France: un conseil de défense sanitaire suite à l’apparition d’une nouvelle variante du Covid

“Un Conseil de défense sur la situation sanitaire se tiendra en visioconférence, ce dimanche 20 décembre à 17 heures”, a indiqué la présidence française, citée par les médias.

Le Chef de l’Etat Emmanuel Macron présidera ce Conseil de défense de dernière minute en visioconférence depuis la résidence officielle de La Lanterne, où il est en isolement depuis son test positif au Covid-19 jeudi dernier, ajoute-t-on.

Les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont déjà annoncé la suspension des vols et trains à destination du Royaume-Uni, tandis que l’Espagne a appelé à plus de coordination européenne concernant l’attitude à tenir face à la nouvelle souche du virus.

Plus tôt dans la journée, l’Elysée a fait savoir que M. Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, ont échangé dimanche pour évoquer la nouvelle variante du Covid-19.

Selon les médias, la France, l’Allemagne et l’Autriche envisagent eux aussi de suspendre leurs liaisons aériennes avec le Royaume-Uni.