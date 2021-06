France: ouverture des bureaux de vote pour les élections régionales et départementales

Plus de 43 millions de Françaises et de Français sont appelés aux urnes pour ce dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle de 2022, afin d’élire les conseillers régionaux et départementaux pour un mandat de six ans.

Selon les observateurs, la participation sera l’un des enjeux de ce scrutin à valeur de test pour les différentes forces politiques.

Lors des dernières élections régionales et départementales de décembre 2015, la participation avait été de 49,91%.

Ce double scrutin avait été repoussé en mars dernier sur fond d’un pic de l’épidémie du Covid-19, pour finalement être fixé au 20 et 27 juin.

Les deux scrutins vont permettre aux électeurs français d’élire les présidents de 12 régions métropolitaines, ainsi que de la Guadeloupe et de La Réunion, et de désigner leurs conseillers régionaux parmi 155 listes candidates.

Les conseillers régionaux seront élus pour six ans au scrutin proportionnel à deux tours, tandis que les élections départementales, anciennement “cantonales”, se déroulent selon un mode de scrutin introduit pour la première fois en 2015, selon lequel dans chaque canton, les candidats se présentent en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.