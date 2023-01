France: nouvelle journée de grèves mardi contre la réforme des retraites

Après la mobilisation du 19 janvier à laquelle ont pris part plus de deux millions de personnes dans toute la France selon les syndicats et un peu plus d’un million d’après les autorités, les manifestants se mobiliseront mardi partout dans l’hexagone pour exprimer leur rejet du projet de réforme, mesure phare de la campagne électorale du président Emmanuel Macron, adopté la semaine dernière en conseil des ministres et débattu en commission au parlement depuis lundi.

Quelque 7.000 amendements ont été déposés, dont près de 6.000 par la Nupes (nouvelle union populaire écologique et sociale), selon les médias, promettant ainsi plusieurs semaines de débats houleux notamment à l’Assemblée nationale, où le gouvernement est privé de majorité absolue.

Le texte qui stipule le report prévu de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et la suppression des 42 régimes spéciaux est contesté par tous les partis, à l’exception de la droite et la majorité présidentielle, et par l’ensemble des syndicats.

A l’appel de l’intersyndicale composée des huit principaux syndicats du pays, le mouvement gréviste devrait toucher tous les secteurs: écoles, fonction publique, transports, services, etc, alors que dans l’énergie, le puissant syndicat CGT compte organiser des opérations supplémentaires.

Dans les transports, secteur où la mobilisation est fortement ressentie, les compagnies ferroviaires et aériennes s’attendent à de fortes perturbations, Air France ayant annoncé la suppression d’un vol sur 10 ce mardi, après que la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) ait demandé ce dimanche aux compagnies aériennes d’annuler préventivement un vol sur cinq à l’aéroport de Paris-Orly, en raison d’une grève de contrôleurs aériens.

Chez la SNCF, la compagnie anticipe un trafic “fortement perturbé” avec notamment “deux TER sur dix” dans toutes les régions. Même son de cloche chez la RATP, qui invite les Franciliens à privilégier le télétravail et à différer leurs déplacements.

Selon les derniers sondages, plus de 70% des Français rejettent le projet de réforme des retraites, soit un bond de six points par rapport à la mesure effectuée il y a une semaine.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi la mobilisation sur le terrain de de 11.000 gendarmes et policiers pour encadrer les cortèges opposés à la réforme des retraites, contre 10.000 lors de la dernière journée de grève.

L’intersyndicale se réunira dès 18h mardi, à l’issue de la journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites et tiendra une conférence de presse pour préciser les conclusions des discussions entre les organisations syndicales et les éventuelles suites qui seront données à la mobilisation.