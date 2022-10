France : l’Etat lance la renationalisation complète d’EDF

A travers cette opération, qui devrait coûter à l’Etat à 9,7 milliards d’euros, le gouvernement entend relancer un vaste programme nucléaire.

L’État, qui possède 84% d’EDF, a déposé mardi son projet d’offre publique d’achat (OPA) simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la première étape du processus pour retirer EDF du marché boursier, 17 ans après son ouverture du capital.

“Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour l’avenir énergétique de la France”, a déclaré le ministère de l’Economie dans un communiqué.

L’opération vise à racheter aux autres actionnaires les 16% du capital que l’Etat ne détient pas, au prix de 12 euros par action.

L’Assemblée nationale française avait voté fin juillet le financement par l’État de la renationalisation à 100% d’EDF.

La première ministre Elisabeth Borne avait annoncé, début juillet, lors de sa déclaration de politique générale devant le parlement, l’intention de l’Etat de détenir 100% d’EDF, dans le but d’”assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre en Ukraine” et face aux défis colossaux en lien avec l’urgence climatique.

“Ce projet s’inscrit dans un contexte d’urgence climatique et alors que la situation géopolitique impose des décisions fortes pour assurer l’indépendance et la souveraineté énergétique de la France, dont celle de pouvoir planifier sur le très long terme les moyens de production, de transport et de distribution d’électricité”, avait souligné Bercy dans un communiqué.

Dans ce nouveau contexte, où l’Etat serait le seul actionnaire, EDF serait en capacité de mener de manière accélérée plusieurs chantiers décisifs annoncés par le président de la République dans son discours de Belfort, notamment le programme de construction de six réacteurs de technologie EPR2 d’ici 2050, ajoutait le communiqué.

Ces chantiers engageront l’entreprise pour les décennies à venir, au long desquelles EDF continuera de jouer un “rôle critique” pour l’approvisionnement énergétique de la France.