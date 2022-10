France: l’Elysée présente une nouvelle stratégie de lutte contre les feux de forêts

La France doit adopter une “stratégie nouvelle” de lutte et de prévention contre les incendies après les feux de forêt gigantesques qui ont marqué l’été, a déclaré le chef de l’Etat lors d’une cérémonie d’hommage à l’Elysée, aux acteurs de la lutte anti-incendie.

Parmi les mesures annoncées, Emmanuel Macron a promis “la plantation d’un milliard d’arbres” sur le territoire français “d’ici dix ans”, soit “10% de notre forêt”, pour compenser notamment les incendies de forêts.

Il s’agit d’un chantier “faisable” via la mise en place notamment d'”un dispositif de financement public”, a-t-il expliqué, annonçant par la même occasion une enveloppe supplémentaire de 150 millions d’euros à destination des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) en 2023, afin de renforcer la lutte contre les feux de forêt par de nouveaux moyens humains et matériels.

Le chef de l’Etat a également indiqué qu’un “plan de soutien au volontariat” dans les Sdis allait être mis en place, avec pour objectif d'”allonger la durée pendant laquelle les entreprises pourront libérer leur sapeur-pompier volontaire”, en indemnisant “mieux les entreprises citoyennes”.

Le plan dévoilé ce vendredi comprend aussi un renforcement des moyens de lutte contre les incendies à travers le renouvellement de la flotte de douze Canadair » dont dispose la France et l’acquisition de quatre appareils supplémentaires.

Au 26 août, 62.023 hectares de végétation ont déjà été brûlés en France d’après le Système européen d’information sur les feux de forêts (EFFIS), ce qui représente un record depuis 2006 et les premiers calculs de surfaces brûlées à l’aide de données satellitaires.

Le pré-bilan dépasse de loin celui de 2019 en France lorsque 43.602 hectares de végétation étaient partis en fumée du 1er janvier au 31 décembre.