France : le marché automobile continue sur sa tendance baissière

Après un mois de janvier en baisse de plus de 18%, les immatriculations de voitures neuves ont reculé en février de 13,01%, précise PFA.

Durant février, les constructeurs ont vendu 115.386 voitures neuves contre 132.637 en février 2021. En cumulé sur les deux premiers mois de 2022, la baisse est de 15,73% avec 218.285 voitures vendues sur janvier et février contre 259.017 en 2021.

“Mêmes causes, mêmes effets qu’en janvier avec des problèmes de production : On attend toujours les composants électroniques”, note François Roudier, directeur de la communication de PFA.

A l’exception de Tesla, qui affiche une progression de 204,94%, tous les constructeurs subissent la morosité du marché et la pénurie de composants électroniques.

Ainsi, Stellantis baisse de 19,59% en févier avec 39.188 véhicules vendus (48.738 en février 2021), le groupe Renault baisse de 11,54% avec 25.100 véhicules vendus (28.376 en 2021) et Citroën de 14,14% (11.975 contre 13.947).

Les Allemands ne sont pas épargnés. Le groupe Volkswagen marque une baisse de 12,62% (14.420 en 2022 contre 16.502 en 2021) et Daimler (Mercedes et Smart) de 17,98% (3343 contre 4.076). Même panorama pour les constructeurs asiatiques qui semblent les plus touchés en février.

Les ventes du groupe Toyota (Toyota et Lexus) reculent de 19,56% (6797 contre 8450) et celle de Nissan de -29,54% (2175 contre 3087).

Ford ne s’en tire pas mieux. En février 2022 le constructeur américain a vendu 3631 véhicules neufs en février 2022 contre 4584 en février 2021, soit une baisse de 20,79%.