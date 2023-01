France: le chômage en baisse au 4e trimestre 2022 (Dares)

Il s’agit du plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011, mais en incluant l’activité réduite (catégories B et C de Pôle emploi), le nombre de demandeurs d’emploi ne baisse que de 0,8 % sur ce trimestre et de 5,1% sur un an à 5.394.200 personnes, indique la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail dans un communiqué.

Sur an, le nombre de personnes sans emploi dans la catégorie (A) cumule une baisse de 9,3%, précise la même source.

En moyenne au quatrième trimestre 2022, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 5.113.400, dont 2.834.000 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2.279.300 exerçant une activité réduite (catégories B, C), précise la même source.

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A baisse de 3,8 % (112 100) ce trimestre et de 9,4 % sur un an, tandis que le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente de 5,2 % par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) croît de 2,3 %.

Au total, note la Dares, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue de 0,8 % sur ce trimestre (39 600) et de 5,2 % sur un an.