France: En 2021, le Louvre affiche une fréquentation en baisse de 70% par rapport à 2019

Par conséquent, les recettes liées à la billetterie du musée, qui a fermé ses portes du 1er janvier au 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire du Covid-19, ont accusé une baisse de 80 millions d’euros par rapport à 2019.

Ouvert durant 194 jours au lieu de 310 en 2019, le musée a accueilli plus de visiteurs en octobre et novembre 2021 que durant tout l’été, indique-t-il dans un communiqué, ajoutant que cela s’explique par plusieurs facteurs, notamment la baisse sensible des contaminations à l’automne, la fin progressive des jauges, la réouverture progressive des frontières et la mise en place du passe sanitaire.

Comme en 2020, les visiteurs ont été principalement français (61%), avec une majorité venant d’Île-de-France (61%), dont 28% de Parisiens.

Les touristes asiatiques et américains ont été “quasi absents” représentant 6,2% des visiteurs, ajoute le musée, précisant qu’ils sont suivis notamment des Allemands (6%), des Italiens (4,4%), des Espagnols (4%), des Hollandais (3,2%), des Britanniques (2,1%) et des Belges (2,1%).