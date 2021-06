France/Covid: moins de 10.000 patients à l’hôpital, une première depuis octobre 2020

La même source fait savoir que 167 ont été admises à l’hôpital à cause de l’épidémie ces dernières 24 heures, tandis que 1.509 personnes sont en soins critiques, soit 51 de moins par rapport à mardi.

Par ailleurs, 2.320 cas ont été détectés d’un jour à l’autre confirmant la décrue soutenue de la pandémie depuis plusieurs semaines et qui a justifié le déconfinement total du pays.

Le Covid-19 a en outre coûté la vie à 33 personnes à l’hôpital ces dernières 24 heures, portant à 110.891 le nombre des décès attribués à la pandémie depuis mars 2020.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 32.677.781 personnes ont reçu au moins une injection (soit 48,8% de la population totale et 62,2% de la population majeure) et 17.601.838 personnes ont reçu deux injections (soit 26,3% de la population totale et 33,5% de la population majeure). D’après l’agence sanitaire, 19.677.506 personnes ont reçu un schéma vaccinal complet.

Le gouvernement français s’est fixé pour objectifs de faire vacciner 85% des personnes âgées de plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité, 75% des adultes avec au moins une dose, soit 40 millions de personnes, et 66% avec un schéma vaccinal complet, soit 35 millions d’individus d’ici la fin du mois d’août.