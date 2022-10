France/Carburant: la grève se poursuit dans les raffineries de TotalEnergies

“La grève est reconduite sur les sites de Normandie, à Donges, La Mède, Feyzin et à Flandres, malgré les réquisitions”, a indiqué à la presse, Eric Sellini, coordinateur CGT pour TotalEnergies, portant le total des sites en grève à trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200).

Alors que la grève a fait drastiquement augmenter les prix à la pompe, la Première ministre française, Elisabeth Borne, a annoncé dimanche la prolongation de la ristourne de 30 centimes, assurant que TotalEnergies allait également prolonger sa remise de 20 centimes. L’aide financée par l’Etat devait baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre.

Au total, 30,1% des stations-service connaissaient dimanche soir des problèmes d’approvisionnement sur au moins un carburant, contre 27,3 % samedi, selon le gouvernement.

La grève a été levée jeudi et vendredi dans les deux seules raffineries d’Esso-ExxonMobil en France, l’autre groupe qui a été également par la grève des salaires, et ce après la conclusion d’un accord salarial entre la direction et deux syndicats majoritaires, mais pas avec la CGT.

Dans la foulée du mouvement social actuel, la CGT Cheminots a appelé à une grève le 18 octobre pour réclamer une augmentation des salaires.