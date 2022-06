Forum Afrique 2022 à Paris: appel à stimuler les réseaux de production régionaux africains

Un rapport sur “Les dynamiques du développement en Afrique” a été discuté à l’occasion de ce forum tenu sous la thématique « L’Afrique dans l’ordre économique mondial émergent », ouvert notamment par Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l’Union africaine et Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire général adjoint de l’OCDE.

Ce forum a été l’occasion pour des dirigeants de haut niveau d’Afrique ainsi que des pays de l’OCDE et non-OCDE de partager leurs expériences et leurs visions avec plus de 500 participants à cet événement, au cours duquel le Maroc a été représenté par M. Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume.

Les participants ont souligné que dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, les mutations rapides et brutales de l’économie mondiale et les conséquences de la guerre en Ukraine ont exacerbé l’insécurité alimentaire et l’instabilité et pourraient affaiblir la reprise de l’Afrique, appelant à l’urgence de maintenir les marchés ouverts, de s’abstenir de restrictions d’exportation et de permettre aux céréales et aux engrais d’atteindre les pays dans le besoin.

Les participants à ce forum, organisé à l’initiative du Centre de développement de l’OCDE et de l’Union africaine, ont relevé que ces mesures doivent aller de pair avec des actions pour réduire les vulnérabilités des économies africaines, estimant que l’investissement dans la production locale et l’autonomisation des PME dans la transformation de l’agriculture et de l’industrie africaine sont cruciaux pour renforcer la résilience et générer des emplois de qualité pour une population jeune en expansion rapide.

Pour une reprise rapide, durable et riche en emplois, le continent a besoin de réseaux plus denses d’entreprises africaines qui achètent des marchandises aux fournisseurs régionaux et réexportent des produits avec une plus grande valeur ajoutée, dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, notent les participants à cette rencontre.

La 21ème édition du Forum économique international sur l’Afrique s’est déroulée dans le cadre de la réunion ministérielle du Conseil de l’OCDE (MCM), présidée par l’Italie, sur le thème « L’avenir que nous voulons : de meilleures politiques pour la prochaine génération et une transition durable ».