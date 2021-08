Foot : Le Real Madrid s’oppose à la vente d’une partie des droits du championnat espagnol

Les Blancs s’opposent catégoriquement à ce projet et comptent même poursuivre en justice LaLiga, rapportent, jeudi, des médias sportifs espagnols, dont « Marca » et « AS ».

Le Barça s’est prononcé également contre ce projet et a exclu des négociations autour de ce contrat.

Un vote avec les 42 clubs des deux premières divisions doit avoir lieu la semaine prochaine pour valider, ou non cet investissement.

LaLiga a annoncé mercredi que le fonds d’investissement CVC Capital Partners a déboursé 2,7 milliards d’euros pour acquérir 10% du capital de LaLiga.

L’accord entre les deux parties valorise LaLiga à plus de 24 milliards d’euros, a précisé Laliga dans un communiqué publié sur son site, ajoutant que cette démarche vise à faire de LaLiga “une entreprise mondiale de divertissement numérique”.

Concrètement, une nouvelle société va être créée dans laquelle La Liga, qui regroupe les clubs de première et deuxième division espagnole, va transférer toutes ses activités. CVC détiendra “une participation minoritaire d’environ 10%” de cette nouvelle entité.