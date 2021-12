Expo 2020 Dubaï: Akhannouch conduit une importante délégation le 24 décembre à l’occasion de la “Journée nationale du pavillon du Maroc”

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch conduit du 24 au 28 décembre 2021 une délégation importante à Dubaï dans le cadre de la “Journée nationale du pavillon du Maroc”, qui se tient à l’Exposition universelle 2020, a appris mercredi Atlasinfo.

Outre M. Akhannouch, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, commissaire du pavillon Maroc, participent également à cette manifestation qui mettra à l’honneur le Royaume lors de sa journée nationale célébrée le 26 décembre.

Le 27 décembre, une conférence internationale se tiendra sous le thème “Morocco on the Rise : Ambition and tradition”, avec la participation notamment du président de la CGEM, Chakib Alj.

Cette conférence sera l’occasion de mettre en exergue les atouts et l’attractivité du Maroc, ainsi que les changements profonds que connait le Royaume, notamment, sur les plans de l’agriculture, du digital, de l’entreprenariat, du tourisme et de son ancrage africain.

La gestion exemplaire de la pandémie a démontré que le Royaume Chérifien était en capacité d’agir sur plusieurs niveaux en consolidant sa stabilité macro-économique tout en se projetant avec ambition sur des chantiers d’avenir.

Il sera aussi question du changement climatique, ainsi que de la dynamique culturelle et artistique marocaine, et la diversité du patrimoine matériel et immatériel du Royaume.

Cette conférence internationale, en partenariat avec le magazine Forbes (Middle East) connaitra la participation de plusieurs hautes personnalités institutionnelles et privées, nationales et étrangères.

L’Exposition universelle “Expo 2020 Dubaï” a été lancée le 1er octobre 2021 et doit se poursuivre jusqu’à fin mars 2022, sous le thème “Connecter les esprits, créer l’avenir” , et attirer près de 25 millions de visiteurs sur une période de six mois.