Essaouira: ouverture de la 18è édition du Festival des Andalousies Atlantiques

Freiné par la pandémie de la Covid-19, cet événement musical emblématique, dont la notoriété a transcendé les frontières du Royaume, revient de la plus belle manière pour faire vivre des milliers de mélomanes, toutes religions et cultures confondues, notamment Musulmans et Juifs, un automne de lumière enraciné depuis près de 20 ans dans l’émotion de toutes les musiques partagées, la richesse de ces mémoires mêlées et les promesses sans cesse renouvelées d’une grande histoire marocaine que Juifs et Musulmans ont choisi d’écrire au futur, en se donnant rendez-vous, par milliers à la Cité des Alizés, le temps d’un événement magique qui restitue de manière éloquente la mémoire de la communion judéo-musulmane.

S’exprimant à l’ouverture de cette soirée inaugurale, rehaussée par la présence de M. André Azoulay, Conseiller du Roi et Président Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, organisatrice de cet événement, d’anciens ministres, de diplomates, du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, du président du conseil communal, Tarik Ottmani et des autorités locales, la secrétaire générale de l’Association Essaouira-Mogador, Kaoutar Chakir Benamara, s’est réjouie de ces retrouvailles sous le signe de la joie et de l’amour pour fêter les arts, la culture et la communion après une parenthèse de deux années, Covid-19 oblige.

A Essaouira, “nous avons, depuis des lustres, misé sur la culture en tant que moyen d’ouverture et levier de développement”, a-t-elle souligné, relevant que la cité des Alizés ne cesse de se métamorphoser à la faveur des innombrables festivals qu’elle abrite chaque année.

A parcourir la programmation de cette année, a-t-elle poursuivi, “on ne peut qu’être charmé par son originalité et sa diversité”, précisant qu’outre la grande musique andalouse, le festival célèbre les chants judéo-arabes et judéo-marocains.

“C’est l’unique rendez-vous à travers le monde où Juifs et Musulmans se retrouvent pour chanter et danser ensemble comme ils le faisaient pendants des siècles”, s’est-elle félicitée, soulignant qu’ils se retrouvent pour “montrer au monde cette exception marocaine et souirie. “Des pages éblouissantes restent à écrire et s’écriront au Maroc et à Essaouira”, a-t-elle conclu.

Événement phare de la scène culturelle nationale et internationale, le Festival des Andalousies Atlantiques retourne de la plus belle manière, avec à la clé une programmation féerique et alléchante.

Afin de donner toute la vérité et la légitimité à cette communion et à cette histoire judéo-musulmane, et de célébrer ces retrouvailles du Festival avec les mélomanes, qui affluent des quatre coins du monde, l’Association Essaouira-Mogador a concocté une programmation de haute facture : 170 artistes, 14 concerts, 3 scènes et un programme signé du sceau de l’exception pour faire de cette édition 2022, un millésime qui fera date.