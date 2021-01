Espagne: la colère de Zidane après le périple du Real Madrid à Osasuna

“Ca n’a pas été un match de football” : d’habitude placide, l’entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane s’est montré très en colère face aux conditions dans lesquelles s’est disputée la rencontre de Liga Osasuna – Real Madrid (0-0), samedi en conférence de presse d’après-match.

“On a fait ce qu’on a pu sur ce terrain, mais ça n’a pas été un match de football. Les conditions étaient très compliquées”, a tonné le technicien français après le nul concédé par le champion d’Espagne en titre à Pampelune sur un terrain en partie couvert de neige alors que la péninsule ibérique connaît une tempête de neige historique.

“Je vous donne simplement notre sensation après ce match, après tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours. On ne sait pas quand est-ce que l’on va pouvoir rentrer, demain, après-demain… Ca n’a pas été un match de foot aujourd’hui (samedi), mais on va tenir bon, oublier cela, et penser au prochain match mercredi”, a fulminé “Zizou”.

“On a joué le match parce qu’on nous a dit de le jouer. Mais à l’arrivée, avec ces conditions, on a vu ce que l’on a vu. Ce n’est pas une excuse. Ce que tout le monde voulait, c’était juste voir un match de football. Et aujourd’hui (samedi), les conditions n’étaient pas réunies pour voir un match de football”, a appuyé “ZZ”.

Samedi soir, les deux équipes ont du disputer la rencontre sur un terrain en partie maculé de blanc au stade El-Sadar, alors que la péninsule ibérique est actuellement balayée par une tempête de neige historique, qui paralyse une partie de l’Espagne depuis vendredi.

Le Real Madrid a déjà vécu un périple pour rallier Pampelune (Navarre, nord de l’Espagne) vendredi : les joueurs et l’encadrement ont été bloqués près de cinq heures dans leur avion, avant de finalement pouvoir atterrir.

L’aéroport de Madrid-Barajas et les gares ferroviaires madrilènes sont restées fermées samedi à cause de la tempête de neige, et le match Atlético Madrid – Athletic Bilbao a dû être reporté, après que la formation basque a vécu un périple similaire aux “Merengues” pour rallier la capitale espagnole.

Aurait-il fallu reporter le match du Real contre Osasuna ? “Clairement, oui”, a froidement tranché un Zidane courroucé samedi soir en conférence de presse.