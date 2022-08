Environnement: la reprise de la 18ème session de la CMAE du 12 au 16 septembre à Dakar

La session qui aura pour thème “Assurer le bien-être des populations et assurer la durabilité environnementale en Afrique,” se penchera sur les moyens de garantir une reprise centrée sur les personnes, à travers des actions respectueuses de l’environnement qui créent des emplois et améliorent les moyens de subsistance, a indiqué le PNUE, dont le siège est situé à Nairobi, la capitale du Kenya.

L’événement de cinq jours sera l’occasion de passer en revue les opportunités et les défis environnementaux en Afrique dans l’ère post-Covid-19, a souligné la même source, ajoutant qu’il s’agit aussi d’examiner d’autres questions liées au développement durable au niveau du continent.

Les ministres discuteront des moyens de rendre la CMAE, principal forum ministériel sur l’environnement en Afrique, plus forte et plus efficace, d’autant plus que le continent est confronté à d’énormes défis environnementaux, notamment le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution, a-t-on poursuivi de même source, relevant que les responsables gouvernementaux auront également l’occasion de fournir des orientations politiques pour une participation effective de la région Afrique aux prochains événements environnementaux mondiaux, en particulier la COP 27, prévue en novembre prochain à Sharm el Sheikh en Egypte.

La session sera également l’occasion pour les délégations de s’informer des résultats de la reprise de la 5ème session de l’ Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA-5.2), de l’état de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de cette session, y compris le développement d’un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique.

Il sera aussi question pour les participants d’examiner les résultats de la 15ème session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD COP15), qui s’est tenue en mai dernier à Abidjan.