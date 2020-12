Entretien téléphonique entre Macron et Tebboune

Le président français Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, s’est entretenu samedi au téléphone avec son homologue algérien Abelmadjid Tebboune, leur premier échange depuis que ce dernier a été hospitalisé après avoir contracté le virus en octobre, a indiqué la présidence.

Les deux dirigeants “ont pris des nouvelles de leur santé respective et se sont souhaités un prompt rétablissement mutuel”, a précisé la présidence française.

Abelmadjid Tebboune, 75 ans, est toujours en convalescence en Allemagne. Il était apparu dimanche dernier pour la première fois depuis son transfert médicalisé en Allemagne le 28 octobre dans un message vidéo. Visiblement amaigri, il y a promis de rentrer en Algérie d’ici à trois semaines au plus tard.

Souffrant de fatigue, toux et courbatures, Emmanuel Macron s’est lui isolé à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, près de Paris. Son état de santé est “stable” et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques “se sont révélés rassurants”, selon un communiqué samedi du docteur Jean-Christophe Perrochon, médecin chef de la présidence.

Emmanuel Macron a été récemment accusé d'”ingérence” après avoir salué, dans un entretien publié par l’hebdomadaire Jeune Afrique, le “courage” d’Abdelmadjid Tebboune et promis de “faire tout (son) possible pour l’aider” dans la “période de transition” que vit son pays.

M. Macron s’est par ailleurs entretenu samedi, selon la présidence, avec son homologue serbe Aleksandar Vucic pour faire un point sur la situation sanitaire dans leur pays respectif, la relation entre l’Union européenne et la Serbie ainsi que le dialogue avec le Kosovo.